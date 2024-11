Colonos realizan bloqueo, exigen reubicar a migrantes

Familias de diez colonias en la capital han sido afectadas por los problemas que ocasionan los campamentos de migrantes. Karla García / CP

Vecinos de diversas colonias aledañas al Instituto Nacional de Migración (INM), como barrio San Francisco, Primavera y Lomas del Venado bloquearon el crucero de libramiento Sur y calle Central de la capital del estado, como medida de manifestación para exigir la reubicación de dicha oficina, ya que los campamentos de migrantes que se ubican ahí obstruyen calles, banquetas y parques, por lo que se han vuelto intransitables.

Señalan que es un foco de contaminación, pues los migrantes, al no contar con baños, realizan sus necesidades en la vía pública.

Asimismo, destacaron los colonos, ya han recibido agresiones verbales por parte de los migrantes, por lo que temen que la situación escale a otro tipo de violencia.

Los vecinos, que también son de Potrero Mirador, 2 de Febrero y Popular, indican, han vivido esta situación desde marzo de este año y esperan que pronto su situación sea resuelta.

Incertidumbre

Resaltaron que el bloqueo ha sido la última alternativa que les ha quedado, luego de haber acudido con las autoridades desde el mes de abril con la solicitud de reubicar las oficinas del INM y, por consiguiente, el campamento de migrantes.

“Ya se llamaron a las autoridades, y ya se les llamó a ellos, que retiren sus casas de campaña de la banqueta, donde caminan los niños y los padres de familia para llevar a los menores a la escuela, ya no se puede transitar y hay temor. Fuimos el mes de abril a solicitarle al gobernador, y el punto principal es que reubiquen las oficinas del Instituto Nacional de Migración, que los ubiquen en donde no afecte a los ciudadanos, porque mientras estén ahí, vienen unos y se van, vienen otros, y se van, y así va a ser y ya no habrá libertad en nuestra propia casa. Algunos ya pusieron hasta negocios, ¿y de dónde creen que sacan la luz?. Del diario vienen camiones de migrantes y los llegan a tirar ahí, y que vean ellos dónde quieren estar. Hasta ahora nadie nos ha hecho caso”, señaló una vecina del barrio San Francisco que prefirió omitir su nombre.

Cabe señalar que este problema afecta a familias de 10 colonias, las cuales son: barrio San Francisco, Loma del Venado, Primavera, Potrero Mirador, Juárez, Popular, 2 de febrero, Ideal, 7 de abril y Altos del Sur.