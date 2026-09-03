Colonos se manifiestan afuera de la Fiscalía

Un grupo de personas habitantes del barrio de Fátima se manifestó este miércoles afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de Las Casas, para exigir seguimiento a una denuncia por presunto fraude relacionado con la venta de lotes y fracciones de un inmueble ubicado en el callejón Pípila, del citado barrio.

Los inconformes solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, para exigir se determinen las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con los afectados, la denuncia fue presentada el pasado 16 de mayo en contra del arquitecto Mario Luis Urbina Trujillo, quedando registrada bajo el número de atención 454-078-0305-2026, misma que fue ratificada por el representante común, Christian Iván Ramírez Alcázar.

Los denunciantes señalaron que entre el 18 de mayo y el 8 de junio se realizaron las ratificaciones y manifestaciones de las personas afectadas, mientras que el 20 de junio fueron entrevistados los testigos ofrecidos dentro del escrito de denuncia.

Las declaraciones de los testigos fueron remitidas el 22 de junio al fiscal encargado del Registro de Atención, el cual posteriormente fue canalizado al área de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Sin conciliación

Los afectados aseguraron que no fue posible alcanzar un acuerdo de conciliación, por lo que el procedimiento continúa ante la autoridad ministerial.

Que el expediente se encuentra prácticamente integrado y que, a su consideración, existen elementos para que el Registro de Atención sea elevado a Carpeta de Investigación y posteriormente pueda ser judicializado ante un Juzgado de Control.

Ante esta situación, los manifestantes exigieron a las autoridades estatales dar seguimiento al caso y garantizar que el procedimiento se lleve a cabo bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica.