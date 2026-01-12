Colonos trabajan para elaborar un mapa de riesgo

El presidente del Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la zona norte de San Cristóbal, Joaquín García, informó que están trabajando en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la elaboración de un mapa de riesgo, que solucione la situación de falta de agua y el problema de las inundaciones, entre otros.

En entrevista dio a conocer que ya han tenido reuniones con algunas autoridades y que el próximo 7 de febrero se volverán a reunir con diputados e instituciones para continuar con el proyecto.

Mencionó que acudieron ante el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que el pasado mes de octubre una representación de este instituto estuvo en esta ciudad, en una reunión de trabajo que incluyó un recorrido por los lugares críticos de San Cristóbal, donde se han registrado inundaciones.

Como resultado de la visitas, el IMTA les propuso la realización del proyecto que debe incluir a toda la ciudad, proyecto que tendrá un costo de 12 millones de pesos.

El estudio abordará los problemas de las inundaciones, el abasto de agua en la ciudad y el sistema de drenaje que tiene mas de 50 años, red que ya es obsoleta y que genera una serie de problemas.

Mencionó que en los primeros días del mes de febrero tendrán la reunión con diputados y diversas instituciones, como la secretaría de gobernación, Conagua estatal y federal, SEMA, entre otras, que tienen que ver con el medio ambiente.

Joaquín García Pérez, presidente del Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la zona norte de San Cristóbal adelantó que uno de los problemas que afecta la ciudad es la desforestación.