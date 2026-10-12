Columna de la infamia recuerda masacre de Acteal

A la orilla de la carretera que pasa por Acteal permanece una estatua de más de ocho metros creada por el escultor danés Jens Galschiot, para que no se olvide que 45 tsotsiles fueron masacrados en esa comunidad por paramilitares priistas, el 22 de diciembre de 1997.

Llamado columna de la infamia, el monumento fue colocado en la entrada a la localidad en mayo de 1999, “para dar a conocer ante el mundo entero lo que pasó en Acteal y que no se olvide esa tragedia, que representa un gran dolor”, recordó Sebastián Pérez Vázquez, coordinador de la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas.

Escultura

Antonio Gutiérrez, uno de los fundadores de Las Abejas, manifestó a su vez que “el monumento representa la vergüenza para México y Estados Unidos, cuyos gobiernos nos siguen reprimiendo cada vez más”.

Ambos dirigentes se refirieron a la columna de la infamia a propósito de la estatua creada por Galschiot, develada en días pasados en Estrasburgo, Francia, que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, completamente desnudo sobre los hombros de un hombre más pequeño.

En Acteal se recuerda al artista danés, conocido por sus esculturas de fuerte contenido político, quien fue expulsado por el gobierno mexicano una semana después de que fue colocada la estatua.

Galschiot escribió al pie de la escultura que está a la vista de todas las personas que transitan por la carretera que comunica a los municipios de Pantelhó y San Cristóbal de Las Casas: “Esta escultura ha sido erigida para denunciar los desacuerdos del Estado mexicano contra la población indígena, para que las víctimas sean eternamente memoradas y honradas y para que los verdugos reciban su castigo justo por sus crímenes contra la humanada”.

Pérez Vázquez insistió en que el monumento fue instalado “con el propósito de que se conozca lo que sucedió en Acteal”, al tiempo de subrayar que “no se puede creer cómo que 45 personas, más cuatro que estaban en el vientre de su mamá, que estaban en ayuno y oración por la paz fueron masacrados”.