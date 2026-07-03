Comando de Salud reconoce al Pediátrico

El director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, Rafael Guillén, informó que tras una visita del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (Ceiss), el centro médico obtuvo un resultado sobresaliente que posiciona los estándares de calidad y atención entre los mejores del estado.

Explicó que expertos de diversas áreas recorrieron el nosocomio, además conocieron los procesos médicos y administrativos.

“Recibimos la visita de asesoría del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (Ceiss), organismo encargado de fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno para la prevención, promoción y atención de la salud”, dijo.

Compromiso

“Esta evaluación confirma el compromiso de todo nuestro personal con la calidad y seguridad en la atención de nuestras niñas y niños”, enfatizó.

En esta visita del Ceiss se contó con la presencia de expertos de diversos espacios como: Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Instituto de Salud del Estado a través de la Dirección de Atención Médica y Dirección de Planeación e Infraestructura, Coordinación Estatal de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (Rhove) y Coordinación Estatal de VIH, entre otros.