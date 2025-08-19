Combate al analfabetismo da resultados tangibles

En el marco del Plan Chiapas Transformador, el gobierno estatal, en coordinación con el Congreso local, ha destinado un incremento presupuestal histórico para educación en 2025, con el objetivo de reducir el analfabetismo en la entidad. El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció los avances de esta estrategia que busca alfabetizar a 200 mil personas en su primera etapa.

El legislador destacó que el gobernador Eduardo Ramírez identificó como prioridad el rezago educativo con medio millón de chiapanecos, entre niños, jóvenes y adultos que aún no saben leer ni escribir.

Ante ello puntualizó: “No solo es voluntad política, sino eficiencia presupuestal. Por primera vez en años, se atiende este tema con sensibilidad y recursos claros”.

El legislador precisó que se asignaron dos mil millones de pesos adicionales a programas educativos clave como las Becas Rosario Castellanos para garantizar acceso a la educación básica y media superior.

Y el programa Matías de Córdoba el cual está enfocado en alfabetización de adultos, con resultados tangibles. “Hemos visto a personas que antes se sentían ignoradas por la sociedad, ahora aprendiendo a leer, eso lo hemos visto en los acompañamientos que hemos realizado”. El diputado dijo que la participación de maestros del Cobach y otros sectores en la estrategia es muy valiosa.