Combaten fuego en límites de Chiapas y Oaxaca

Las acciones de combate del incendio en la región limítrofe entre Chiapas y Oaxaca continúa siendo intensa. El Equipo de Manejo de Incidentes Interestatal (EMI) Chiapas-Oaxaca reportó que tras las acciones de intervención, se logró un avance en el control y liquidación del complejo de incendios forestales en la zona de Río Frío-Chimalapas.

De acuerdo con el último corte informativo, se desplegaron un total de 84 elementos, donde participan personal combatiente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas y Oaxaca, de la Secretaría de Protección Civil (PC) chiapaneca, brigadas del municipio de Cintalapa y de San Antonio Chimalapas.

Ante esto, el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) ha reportado resultados diferenciados en cada frente. El incendio denominado Constitución Chiapas alcanzó el cien por ciento de control y se encuentra totalmente liquidado.

Control

En tanto, los focos activos de Río Frío, Cal y Mayor y Niágara presentan niveles de control que oscilan entre el 70 y 90 por ciento.

Las tácticas combinaron tecnología aérea y maniobras terrestres, se efectuaron vuelos de reconocimiento con aeronaves tripuladas y no tripuladas, estos últimos con drones para la evaluación del complejo.

Además, se realizó el traslado aéreo de personal combatiente hacia el incendio Río Frío, donde también se ejecutó una quema de ensanche de dos kilómetros.

Paralelamente, se llevó a cabo un patrullaje terrestre con personal combatiente y miembros del “staff” de Comando de Incidentes en los incendios Constitución Chiapas y Cal y Mayor, Oaxaca.

El Equipo Estatal de Manejo de Incidentes Chiapas-Oaxaca subrayó que se continuará trabajando de manera conjunta con el objetivo de lograr la liquidación total de este complejo que afecta la zona limítrofe entre ambas entidades.