Combaten incendio solo a “cubetazos”

En Villa Comaltitlán, los elementos de Protección Civil (PC) se enfrentan a un desafío anual: los incendios de pastizales y forestales, pese a la ironía, lo hacen con cubetas, ya que el alcalde Gerardo Pérez Gómez no ha proporcionado el equipo necesario para atender estos siniestros.

El líder social, Carlos Enrique Morales, dio a conocer que la falta de equipo en esta dependencia es preocupante, ya que Villa Comaltitlán es considerado un “foco rojo” en cuanto a incendios forestales y pastizales, por lo que operar en estas condiciones representa un riesgo.

Dijo que la falta de recursos y equipo adecuado pone en riesgo a los habitantes y a los propios elementos de Protección Civil (PC), por lo que es urgente que el alcalde ponga atención a este tema, ya que lleva un año de administración y no se ha visto ningún cambio.

Un problema común en el municipio

“Los incendios de pastizales y forestales son un problema común en este municipio, especialmente durante la temporada de estiaje, sin embargo, la falta de equipo y recursos es un obstáculo para atender estas emergencias, por lo que exigimos respuestas y soluciones concretas para este problema”, abundó.

Exigió al alcalde Gerardo Pérez Gómez dotar a Protección Civil (PC) de los recursos y equipo necesarios para atender emergencias y priorice la seguridad y el bienestar de los habitantes, ya que la temporada de incendios apenas comienza.

Por último, urgió al secretario de Protección Civil del estado, Mauricio Cordero para que llame a cuentas al director municipal de esta dependencia en Villa Comaltitlán, ya que se desconoce en dónde quedan las herramientas que les envía Gobierno del Estado.