Combatir el analfabetismo, propósito central

Más de 145 mil personas han sido beneficiadas con el programa Chiapas Puede contra el analfabetismo; más de 100 mil son mujeres, así lo dio a conocer el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, en su comparencia en el congreso local.

Como parte de la glosa del primer informe del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el funcionario cumplió con la rendición de cuentas que exige este proceso, destacando que la principal estrategia implementada ha sido la alfabetización, con lo que han cambiado la realidad de miles de personas.

Cambio

Dijo que el analfabetismo en Chiapas ha sido permanentemente el hueso duro de roer. Siempre había sido la nota negativa de retraso, rezago y la marginación, pero hoy por primera vez esa tendencia está cambiando, considerando que en la entidad existían 512 mil 720 personas hasta 2020 que no sabían leer y escribir, según datos del Inegi.

Actualmente ya se levantó bandera blanca contra el analfabetismo en el municipio de Nicolás Ruiz y esperan poder hacer lo mismo en muchos otros, por lo que seguirán trabajando en el programa el próximo año, con el método pedagógico propio y los materiales que fueron creados especialmente para ello.

Durante la sesión se dio a conocer que este año fue posible la reapertura de más de 139 planteles educativos en regiones afectadas por la violencia, en municipios como Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Motozintla, Pantelhó y Siltepec, entre otros.

Avance

El funcionario destacó que este esfuerzo permitió que nueve mil 295 niñas, niños y adolescentes regresaran a las aulas, recuperando espacios de aprendizaje, convivencia y vida comunitaria.

En alineación con la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, se atendieron ocho mil 363 escuelas primarias y se tamizó a 752 mil 082 estudiantes. Durante nueve meses de trabajo continuo se realizaron acciones de salud visual, dental, nutricional y física, posicionando a Chiapas entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional.

Asimismo, se consolidó una Red Estatal de Entornos Seguros, con más de tres mil escuelas certificadas como Promotoras de la Salud, y se entregaron 10 mil kits visuales tras 29 mil valoraciones oftalmológicas.