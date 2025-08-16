Combatirán robo de ganado en la región Istmo Costa

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de combate contra el delito de abigeato, diversas instituciones de seguridad y representantes del sector ganadero local se reunieron en Tonalá.

La reunión congregó a la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Abigeato; la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Subsecretaría de Operaciones, y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Policía Montada.

?Durante el encuentro, Carlos Antonio Vázquez Zambrano, presidente de la Asociación Ganadera de Tonalá, destacó la importancia de la colaboración, y señaló que trabajarán de la mano con las autoridades para erradicar este problema que afecta a la economía regional.

Por su parte, Juan Vázquez Noriega, presidente de la Ganadera Ejidal, informó que las asociaciones han estado recibiendo denuncias de los afectados y las están canalizando directamente a las autoridades para agilizar la respuesta y el seguimiento de los casos.

?Esta coordinación interinstitucional busca no solo intensificar los operativos de vigilancia en las zonas rurales, sino también mejorar los canales de comunicación para que las denuncias de robo de ganado se atiendan de manera más rápida y efectiva.