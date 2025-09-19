Comedores del Humanismo, un apoyo permanente

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, dio a conocer la ubicación de los seis comedores fijos del Humanismo, espacios permanentes creados para que las familias de Tuxtla Gutiérrez tengan acceso a alimentos nutritivos y cerca de sus hogares.

Destacó que estos comedores están pensados especialmente para personas que atraviesan situaciones difíciles, como quienes se encuentran sin trabajo, enfrentan alguna enfermedad o tienen limitaciones para generar ingresos, garantizando que nadie se quede sin la posibilidad de un plato de comida caliente.

"Con estos espacios estamos construyendo puntos de encuentro solidarios, donde cada día las familias encuentran un respaldo para su economía y bienestar", señaló Francisco Chacón.

Servicios

Los Comedores del Humanismo ofrecen servicio de comida caliente de 1:00 a 4:00 de la tarde de lunes a viernes, brindando a las familias un alimento completo y nutritivo con atención de calidad. Además, generan empleo para cocineras de la comunidad impulsando la economía local, y se convierten en espacios que fortalecen la cohesión social promoviendo la convivencia y el apoyo comunitario.

Ubicaciones de los comedores fijos:

Patria Nueva: Calle Flamboyán entre Av. Álamo y Av. la Ceiba

CCI: Av. Colosio, esquina Santa Elena, Manzana 5, Lote 1

6 de Junio: Av. Nandayapa, esquina calle Las Rosas, Manzana 44, Lote 1

Democrática: Av. Ágata esquina Calle Granito

El Jobo: Centro Ejidal de Usos Múltiples, carretera a Suchiapa, barrio Sabino Mocho

Copoya: 1a. Oriente Norte, entre 1a. y 2a. Norte, Número 236

Además de estos puntos fijos, los comedores móviles del Humanismo continúan recorriendo hospitales y colonias de Tuxtla Gutiérrez, llevando cada semana alimentos calientes a quienes más lo necesitan.