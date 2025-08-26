Comedores Móviles llegan a más colonias

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, informó que los Comedores Móviles continúan acercando alimentos calientes y nutritivos a las familias de distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, promoviendo bienestar y fortaleciendo la convivencia comunitaria.

Francisco Chacón explicó que los Comedores Móviles funcionan de lunes a viernes, de 1:00 a 4:00 de la tarde, y esta semana estarán en las siguientes colonias: lunes 25 de agosto, Arroyo Blanco, Potinaspak y Las Granjas; martes 26 de agosto, Calichal, Lindavista Shanka y Las Brisas; miércoles 27 de agosto, Vida Mejor, Estrada y Nueva Jerusalén; jueves 28 de agosto, Rosario Poniente, Ribera Guadalupe y Albania Baja; viernes 29 de agosto, Hechos No Palabras, Capulines III y Sagrado Corazón.

Destacó que los Comedores Móviles no solo acercan alimentos a quienes más lo necesitan, sino que también fortalecen la convivencia familiar y promueven la unión en cada comunidad.

Asimismo, la Secretaría del Humanismo cuenta con cuatro comedores fijos en las colonias Patria Nueva, CCI, 6 de Junio y Democrática, y un comedor móvil que recorre hospitales, incluyendo el Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, el Hospital General de Zona No. 2 IMSS y el Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”.

“Invitamos a todas las familias a acercarse a los Comedores y disfrutar de alimentos nutritivos. Para conocer las ubicaciones exactas de los Comedores Móviles consulta las redes sociales oficiales de la Secretaría del Humanismo: @HumanismoChis”, concluyó.