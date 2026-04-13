Comedores Móviles siguen su recorrido

Gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez, los Comedores Móviles del Humanismo continúan acercando alimentos nutritivos y de calidad a familias de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en colonias donde más se necesita, fortaleciendo la convivencia y el sentido de comunidad.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, destacó que este programa funciona con una lógica muy clara: “Aquí nadie se queda sin comer. Es una forma de mantener la dignidad y de fortalecer la pertenencia a una comunidad que se cuida entre sí”.

Espacios de encuentro

Subrayó que los comedores se han convertido en espacios de encuentro donde las familias no solo reciben alimento, sino también compañía. “En los comedores nadie come solo; aquí se construyen lazos, se genera cercanía y se demuestra que el humanismo se vive todos los días”.

Esta semana los Comedores Móviles recorrerán las siguientes colonias: lunes 13 de abril, Infonavit Rosario, Albania Baja y Paseo del Bosque; martes 14, Gabriel Gutiérrez Zepeda, Pomarrosa y Cerro de Guadalupe; miércoles 15, Brasilito, Cerro Hueco y Terán; jueves 16, Plan de Ayala, La Victoria y Ampliación Loma Bonita; y viernes 17, La Esperanza, Potinaspak y Penipak.