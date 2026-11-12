Comenzará búsqueda de familiares desaparecidos

Tras alcanzarse un acuerdo entre las autoridades de Chiapas y las Madres en Resistencia, que buscan la atención para las búsquedas de sus familiares desaparecidos, se tomó la decisión de que el grupo inconforme levantara el bloqueo que mantuvieron por varios días en el libramiento Norte.

Las protestas se hicieron para que las instancias correspondientes ayudaran en la búsqueda de las personas desaparecidas, sin embargo también habían otras demandas con el mismo propósito: exigir justicia

Diálogo

A través de un video que difundieron las Madres en Resistencia, se informó de la reunión que sostuvieron con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca. Resaltaron que se escuchó la petición sobre las personas desaparecidas.

“Quedamos en un acuerdo donde el fiscal se comprometió en hacer este escrito”, dijo una de las madres que exhibió el documento.

Son siete los acuerdos que se alcanzaron en la reunión que se llevó a cabo este 10 de noviembre, en la que participaron varios representantes de las instituciones.

Con lo antes señalado, se detalló que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas establecerá un plan, y la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutará dichas acciones en conjunto con periciales.

En el punto tres se detalló de un calendario para llevar a cabo los acuerdos y en la búsqueda podrán participar las familias.

Sobre el tema, Jorge Luis Llaven resaltó que el diálogo siempre será la base para mediar y buscar soluciones a las exigencias.

“Les refrendo que esta Fiscalía es de puertas abiertas para atender a las víctimas directas e indirectas con sensibilidad y profesionalismo, porque tenemos claro que nuestro servicio se debe al pueblo de Chiapas”, escribió el funcionario.

Finalmente, las Madres en Resistencia agradecieron el apoyo que brindaron las personas al llevarles comida, agua y otros objetos que fueron de utilidad en el bloqueo.