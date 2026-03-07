Comenzará el tercer foro nacional de la bicicleta

Tras meses de organización voluntaria, el tercer foro nacional de la bicicleta dará inicio el 11 de marzo y tendrá actividades hasta el 16 en distintas sedes de San Cristóbal, una ciudad en la que diariamente circulan alrededor de 7 mil bicicletas.

Los organizadores prevén asistentes de varias partes de México, pero también de países como España, Holanda e Italia, quienes además de asistir a rodadas por la ciudad y la región, compartirán ideas para promover el “derecho a la ciudad”.

Tejido social

Miguel Hidalgo, quien dirige el taller Rueda Libre y parte de los organizadores del foro, indicó que una de las motivaciones para promover una ciudad más segura e inclusiva fue la muerte de Michele Colosio, asesinado en San Cristóbal durante 2021.

“Personalmente, participo en el Foro porque Michele era mi pareja” señala, Laura Villa, quien también es organizadora. Añade que cuando la ciudad empezó a vivir violencia, la gente habló de fortalecer el tejido social. “Pero era más discurso que práctica concreta”.

Sedes anteriores

Miguel (mejor conocido como Mike), indicó que esta es la primera vez que el Foro nacional no se celebra en una capital, lo que considera importante para mostrar el compromiso con una zona periférica del país. Las sedes pasadas habían sido Mérida y Querétaro.

El proyecto pretende impactar en un momento donde, señalan, San Cristóbal lucha por recuperar ingresos turísticos, sobre todo, para mejorar la infraestructura en otro tipo de movilidad más allá del automóvil.