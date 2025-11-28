Comenzó el fervor Guadalupano

La Antorcha Guadalupana Club Juvenil San Pablo, del barrio de María Auxiliadora, partió este jueves a la Ciudad de México (CDMX) para traer el fuego simbólico de la Basílica a esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, para rendir homenaje “a Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita del Tepeyac”.

El grupo está integrado por 25 corredores, es el primer grupo que inicia su trayecto, recorrerán miles de kilómetros de carretera para llegar el día 12 de diciembre al santuario de la “morenita del Tepeyac”.

La algarabía del fervor Guadalupano comenzó desde este jueves por las calles de San Cristóbal, otros grupos de antorchistas partirán en las próximas horas o días, a otros destinos de la República mexicana con la misma finalidad, rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe.

Recorrido

“Somos el Club Juvenil San Pablo de San Cristóbal de Las Casas, la primera antorcha que inicia su recorrido, visitando San Juan de Los Lagos Jalisco, la Basílica de Guadalupe en México, para de ahí iniciar el retorno a esta ciudad”, dijeron a la prensa.

“Automovilistas, si nos ven en las carreteras manejen con precaución y si usted forma parte de una antorcha, respeten los señalamientos de tránsito”, dieron a conocer los antorchistas previo a su partida al centro del país.