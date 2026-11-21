El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, Edgar Axel Benítez Aguilar, comentó que la Inteligencia Artificial (IA) ha comenzado a reemplazar a colaboradores en muchas empresas. A nivel global, cientos de personas han perdido sus empleos porque los directivos decidieron optar por herramientas tecnológicas, una tendencia que pinta para continuar.

Indicó que, en redes sociales, empresarios han manifestado que si los salarios van a seguir aumentando y las horas de trabajo van a disminuir, lo ideal sería optar por la inteligencia, pero esto ya ha comenzado en México y otros países, en cines, bancos, restaurantes y supermercados.

Tendencia a nivel mundial

Esto es preocupante, porque es una tendencia que va seguir aplicándose. Porque hay muchas personas que enarbolan otros países, “como China, una potencia económica mundial, pero ahí las personas trabajan 12 horas, no hay horas extras, no tienen vacaciones”.

La IA está sustituyendo empleos, lo que seguramente va seguir porque las nuevas juventudes están haciendo mal uso de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, para hacer sus trabajos escolares, hacer resúmenes de libros, en general leer y analizar menos; eso da pie a que las empresas opten más por la tecnología.

Estrategias

“Debemos analizar, reflexionar y trabajar en nuevas estrategias, empresarios y gobierno, ver las distintas realidades, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, que son el grueso del universo empresarial, porque queremos emular lo que tiene Estados Unidos, pero los contextos son muy distintos”.

Hay que pensar en nuevas estrategias porque por un lado se busca cuidar y proteger a los trabajadores, con un descanso digno, salarios más altos, una jornada más corta, pero la tecnología cada vez ofrece más ventajas, nada va impedir que más empresas opten por esta.