Comercio de ganado beneficia a la entidad

La senadora Sasil de León reconoció como un logro de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Chiapas, la reapertura de los canales comerciales de exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos.

Recordó que recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos del país, que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, informó la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano.

Dijo que la exportación se reanudará a partir de las últimas semanas del agosto a través de Agua Prieta, Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua, con tránsito de animales de todo el país, incluido Chiapas.

Trabajo coordinado

Dijo que esta apertura evidencia el gran trabajo que se ha realizado en México y Chiapas durante meses para contener la plaga del gusano barrenador, un trabajo coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Gobierno del Estado, pero sobre todo los trabajadores del campo.

“Estas acciones impulsarán la economía y el desarrollo de Chiapas, un estado grande por naturaleza, que tiene rumbo definido”, dijo.

Recordó que la ganadería tiene una amplia representación en el sector primario en Chiapas, concentrando el 90 % del valor total de la producción pecuaria y representando el 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El estado ocupa el tercer lugar nacional en población bovina con 2.6 millones de cabezas.