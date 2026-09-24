Comercios chinos invaden el centro y las plazas

Tapachula también es parte de las grandes ciudades en las que su centro comercial y plazas enfrentan la invasión de locales y bodegas de comerciantes de origen chino, los mismos que han desplazado a viejos negocios locales con muchos años en el mercado, que en el último año han golpeado la economía local hasta en un 40 por ciento ante la imposibilidad de competir con los precios que estos presentan, aunque la calidad sea mínima.

En entrevista, el secretario de Procentro, Aníbal Enrique Núñez, advirtió que estos negocios, que son atendidos por personas de origen chino, se han ido posesionando de locales icónicos y bien ubicados del centro, toda vez que son sucursales de otros negocios establecidos en el centro y norte del país, con un gran capital económico que les permite pagar rentas altas y remodelar las instalaciones a su modelo de negocio.

Competencia desleal

Señaló que la clientela se deja llevar por los precios que son bajos; esto deja en desventaja al comerciante que vende mercancía nacional, además de que en tiempos de bajas ventas estos empresarios orientales tienen el suficiente capital económico para financiar estas sucursales y establecerse en el primer cuadro de la ciudad con negocios de gran magnitud y llamativos para la población.

El líder empresarial reconoció que los comercios chinos han ganado terreno porque ofrecen precios bajos y una gran variedad de artículos que atraen a los consumidores, aunque cuestionó la calidad de los productos.

Explicó que esta situación ha disminuido la participación en el mercado de los comerciantes locales, quienes no pueden competir con esos precios y ven reducidas sus ventas de manera considerable.

El líder comercial pidió a las autoridades revisar las condiciones en que operan estos establecimientos y generar estrategias para fortalecer al comercio establecido de Tapachula, ya que, debido a muchos factores, negocios locales siguen cerrando.