Comercios locales beneficiados con el regreso a clases

En la actual temporada de regreso a clases, empresarios locales hacen el llamado para realizar las compras de los útiles escolares en comercios formalmente establecidos.

En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, señaló que durante esta temporada comercial de “Regreso a clases” el organismo busca continuar promoviendo a comercios que brinden costos altamente competitivos en el mercado.

El representante de los empresarios puntualizó que es fundamental que las y los consumidores regresen a las compras en negocios locales.

Ya que al hacerlo, no solo acceden a mejores productos y servicios, también contribuyen al sostenimiento de miles de empleos y familias que dependen del comercio formal.