Comercios saturados ante compras de último momento

Padres de familia en Tapachula saturaron los comercios del primer cuadro de la ciudad, en busca de útiles y artículos escolares para sus hijos y así prepararse para el inicio del ciclo escolar este lunes.

Papelerías, tiendas de ropa, zapaterías y tiendas de uniformes tuvieron una alta afluencia de personas que dejaron las compras a última hora.

Madre de familia

Doña Elizabeth Hernández dio a conocer que la crisis económica ha sido la principal causa para comprar los útiles escolares a último momento, ya que en su caso esperaron la quincena para cubrir este rubro. “La situación económica está difícil y no habíamos podido comprar todo lo que necesitamos para nuestros hijos, y pues con el dinero de la quincena de mi esposo estamos comprando lo que necesitan”, abundó.

Por su parte, doña Karla Pérez expresó que están haciendo todo lo posible para encontrar los materiales y uniformes que necesita su hijo, a pesar de la dificultad económica, ya que lo importante es que puedan contar con lo básico para sus clases.

“Es un desafío encontrar todo lo que necesitan, pero estamos haciendo lo mejor que podemos, esperamos que el ciclo escolar sea exitoso y que nuestros hijos puedan aprender y crecer a pesar de las dificultades”, externó.

A toda marcha

Cabe hacer mención que los comercios están trabajando a toda marcha para atender la demanda de útiles escolares y uniformes, sin embargo, algunos padres de familia expresaron su preocupación por la posibilidad de no encontrar todo lo que necesitan.