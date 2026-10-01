Comida y cigarros, principales gastos

El principal destino del gasto en los hogares de Chiapas es en alimentos, bebidas y tabaco, con 15 mil 263 pesos trimestrales. Ese rubro representa el 40 por ciento del costo corriente monetario, la proporción más alta del país, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Instituto presentó este 30 de septiembre los resultados de la Encuesta Nacional de Gasto (ENG) 2025. Está basado en el egreso corriente monetario bajo un promedio trimestral por hogar, y mide el dinero que las familias destinan a bienes y servicios de consumo cotidiano sin incluir ahorro ni inversión.

El registro de Chiapas es de 38 mil 203 pesos trimestrales en 2025, la cifra más baja del país.

El promedio nacional fue de 57 mil 930 pesos por hogar al trimestre. La Ciudad de México encabezó la lista con 84 mil 564 pesos.

Gastos

Después del cuantioso desembolso en la comida y la bebida de los hogares chiapanecos, le sigue el transporte y comunicaciones, con seis mil 664 pesos; cuidados personales y otros pagos diversos, con tres mil 378; y artículos para limpieza y enseres domésticos, con dos mil 925.

Rural y urbano

El menor desembolso de las familias en el estado fue en cuidados de la salud, con mil 628 pesos, equivalentes al 4.3 por ciento del total. La cifra contrasta con el promedio nacional de dos mil 702 pesos por hogar al trimestre.

La ENG también revela la brecha interna. Los hogares urbanos de Chiapas gastaron 45 mil 652 pesos trimestrales, mientras que los rurales destinaron 32 mil 845. La diferencia es de casi 13 mil pesos.

En vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles, la distancia es mayor con tres mil 551 pesos en zonas urbanas frente a mil 689 en rurales, una diferencia de más del doble. En transferencias de gasto, los urbanos reportaron tres mil 024 pesos y los rurales, 797.