Comienza asignación de plazas; darán 537

Tal y como se había programado, el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, comenzó la asignación de plazas federalizadas disponibles en los diferentes niveles y en total se están ofertando 537 espacios laborales para el gremio magisterial.

Esto forma parte del proceso de admisión 2025 y 2026, y refleja el interés de las autoridades por impulsar oportunidades, certeza laboral y el fortalecimiento del sistema educativo.

Se destacó “que la educación pública es un derecho fundamental y una prioridad estratégica para el desarrollo social, económico y cultural de la entidad”.

El titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, informó que se trató de un proceso transparente y apegado a la legalidad.

En tanto, Alfredo Ramírez Guzmán, subsecretario de Educación Federalizada, enfatizó que esta política pública garantiza certeza jurídica, orden administrativo y respeto al mérito profesional de las maestras y los maestros.

Asignaciones

Con lo antes señalado, para el evento de este 7 y 8 de enero, serán 537 plazas docentes federalizadas de nuevo ingreso que se asignarán.

Niveles educativos

Este miércoles fueron asignadas un total de 335 plazas, la mayoría (183) se ubicaron en primaria general; sin embargo, también se dieron espacios en preescolar, educación especial, física, secundaria en tecnologías, por asignatura, así como en educación básica para adultos y psicología educativa.

“Para el jueves 08 de enero, se asignarán 202 plazas, de las cuales 142 corresponden a primaria indígena y 60 a preescolar indígena, fortaleciendo la atención educativa en contextos comunitarios y reconociendo la diversidad cultural de Chiapas”, remarcó la autoridad educativa.

Y se agregan las plazas de Promoción Vertical, las cuales van dirigidas para directoras, directores, inspectoras e inspectores; todo el proceso busca reconocer la trayectoria, experiencia y liderazgo pedagógico del magisterio.