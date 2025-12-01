Comienza el invierno meteorológico

Con la llegada de diciembre, da inicio el llamado “invierno meteorológico”, un período que comprende los tres meses más fríos del año en el hemisferio norte: diciembre, enero y febrero.

A diferencia del invierno astronómico que comienza el 21 de diciembre y que se define por la posición del sol, esta demarcación climática permite a los meteorólogos analizar de manera más precisa los patrones estacionales de temperatura y precipitación.

Para Chiapas, esta situación implica un descenso en los termómetros, especialmente en las zonas altas, también la influencia de sistemas frontales y flujos de humedad que modificarán las condiciones del tiempo en la entidad.

Los escenarios a largo plazo indican de 8 a 10 frentes fríos que podrían recorrer directamente estados del norte, vertiente del golfo y sureste.

Pronóstico

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el estado de Chiapas se prepara para un inicio de semana con condiciones climáticas contrastantes, para este lunes 01 de diciembre, indica que la interacción de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México generará intervalos de chubascos en la entidad, con acumulados de lluvia que podrían oscilar entre los 5 y 25 milímetros.

Esta condición se mantendrá activa durante las siguientes 96 horas, al menos hasta el jueves 04 de diciembre, por lo que se prevén varios días con precipitaciones dispersas.

Además de las lluvias, se pronostican temperaturas máximas elevadas que oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en las costas de Chiapas.

Asimismo, se esperan rachas de viento de componente norte que podrían alcanzar entre 30 y 40 km/h con rachas más intensas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, particularmente durante la mañana del martes 02 de diciembre.