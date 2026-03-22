Comienza la primavera con contrastes extremos

El ingreso del equinoccio de primavera viene acompañado de un escenario climático contrastante en México: mientras el norte enfrenta temperaturas de hasta 45 grados, el sur y sureste se preparan para lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles afectaciones por inundaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la interacción de canales de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso constante de humedad desde ambos litorales está generando condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional, particularmente en el occidente, centro, sur y sureste.

En Chiapas, se prevén lluvias puntuales fuertes con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Granizo

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Aunque en entidades como Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas la onda de calor comienza a disminuir, el ambiente continuará siendo caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados.

Autoridades advirtieron que este volumen de agua incrementa el riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos, especialmente en zonas vulnerables.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones frente a los cambios bruscos de temperatura, así como ante la presencia de tormentas.

La transición estacional, advirtieron especialistas, no solo implica un cambio de paisaje, sino también un aumento en los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos, por lo que la prevención será clave durante los próximos días.