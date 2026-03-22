Comienza pavimentación en colonia Nuevo Edén

Tras tres décadas de olvido, habitantes de la colonia Nuevo Edén atestiguaron el inicio de la pavimentación de la avenida Perea, entre calle Jericó y Hebrón.

El presidente Ángel Torres dio el banderazo acompañado por vecinas y vecinos, quienes reconocieron que por años solicitaron atención sin obtener respuesta y hoy, dijeron, la realidad ha cambiado.

La obra contempla más de 140 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico, como parte del programa Calles Felices. Con esta obra se mejorará la movilidad, se dignifican los espacios públicos y se garantizan vialidades seguras y funcionales.

Habitantes lamentaron que estas calles aparecían como pavimentadas por administraciones anteriores, pero en los hechos estaban deterioradas, es decir, las cobraron sin pavimentarlas, por lo que hoy, afirmaron, comienza una nueva ERA en esta colonia.