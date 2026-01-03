Comienza peregrinación de la tilma de la Virgen

La réplica de la tilma inició este 2 de enero su peregrinación por las 80 parroquias de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Fieles acompañaron el traslado desde la Catedral Metropolitana hacia la Parroquia de San Francisco de Asís, donde permanecerá una semana como parte de los preparativos para el jubileo guadalupano del 2031.

La tilma de la Virgen de Guadalupe recorrerá las 80 parroquias que conforman la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, distribuidas en 44 municipios de Chiapas.

La peregrinación, organizada por decanatos, forma parte de las actividades preparatorias rumbo al quinto centenario del acontecimiento guadalupano que se celebrará en 2031.

Primera parada

La primera parada del trayecto, tras permanecer en la Catedral Metropolitana de San Marcos, fue la Parroquia de San Francisco de Asís.

Desde este punto simbólico arrancó oficialmente la peregrinación por el territorio diocesano.

Fieles católicos de la Parroquia de San Francisco de Asís, encabezados por su párroco Tobias Martínez Pérez partieron desde la Catedral cargando la réplica de la tilma.

El contingente avanzó por la 1.ª calle Poniente rumbo al templo ubicado en el tradicional Barrio San Francisco, al sur de Tuxtla Gutiérrez.

Durante el recorrido, hombres y mujeres entonaron cantos, rezos y vivas en honor a la Virgen de Guadalupe, algunos portando paños rojos en la cabeza como símbolo de devoción.

Una patrulla de la Policía Municipal acompañó la procesión para garantizar la seguridad vial.

Al llegar al templo, las campanas anunciaron la entronización de la imagen, donde permanecerá una semana frente al altar.

El párroco Tobias Martínez explicó que los fieles de la comunidad se organizarán para custodiar la tilma durante su estancia.

El recorrido, explicó, representa un camino espiritual para preparar los 500 años del acontecimiento guadalupano, considerado uno de los eventos religiosos más significativos para México y América Latina.

Mensaje

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez recordó que la Iglesia Católica en México vive un proceso de nueve años de preparación hacia el jubileo extraordinario del 2031, en el que diversas diócesis mantienen signos y actividades conmemorativas.

La presencia de la réplica de la tilma original en parroquias y municipios busca fortalecer la unidad comunitaria y la esperanza.

De acuerdo con la Arquidiócesis, así como en 1535 la imagen mariana alentó y transformó realidades complejas en el México virreinal, hoy se espera que su peregrinación contribuya a la reconstrucción del tejido social en un contexto moderno marcado por desafíos sociales y espirituales.