Comienza segunda temporada de cruceros

Se apertura la segunda temporada de cruceros 2026, y mil 878 pasajeros y 873 tripulantes del Coral Princess disfrutarán de las atracciones del Puerto Chiapas, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas.

El sistema recalcó que el barco hará una parada después de haber pasado Huatulco, aquí disfrutará de la riqueza cultural antes de partir a Costa Rica.

Aumenta capacidad

Por otra parte, se informó que a la fecha se han "construido más de 550 metros de escollera, equivalentes al 73 % del proyecto, mediante trabajos por vía marítima y terrestre. También iniciamos la colocación de elementos prefabricados de concreto".

Así lo dijo Humberto Armenta, ingeniero civil y empresario mexicano, fundador de Recsa, sostuvo que el avance físico y financiero del contrato se mantiene por encima de lo programado.

"Esta obra es estratégica para el sureste mexicano, particularmente para la región del Soconusco y para Asipona Puerto Chiapas, un puerto que continúa ampliando su capacidad y relevancia", declaró en su cuenta de X.

Detalló que se han colocado 810 mil toneladas de roca en siete meses, una cifra que dimensiona el avance de la ampliación de las escolleras de Puerto Chiapas.