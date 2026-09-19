Comienzan a registrarse muertes por dengue

Chiapas ha comenzado a registrar las primeras defunciones de este año relacionadas con el virus del dengue, así lo muestran las cifras actualizadas de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

En el informe semanal, llamado “Situación Epidemiológica de Dengue en México”, se detalló que en este año se han notificado 363 defunciones por probable dengue; sin embargo, solo 26 están confirmadas, otras 180 aparecen en estudios y el resto fueron descartadas.

“Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia”, remarcó la Dirección.

Estados

Las que fueron positivas se ubicaron en el siguiente orden: Sonora con cinco casos, seguido de Tabasco y Veracruz con tres en cada entidad. Más abajo aparecieron Chiapas, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa que reportaron dos fallecimientos en cada estado.

Para el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca y Querétaro, fueron zonas en México que solo tienen una defunción confirmada de manera individual.

“El 67% de los casos confirmados del país lo concentra: Sonora (mil 168), Veracruz (975), Tabasco (647), Sinaloa (580) y Chiapas (307)”, detalla la información que está publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE).

¿Qué es el dengue?

Se trata de un padecimiento viral que es provocado por la picadura de un mosco infectado y puede causar síntomas asociados con: dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre alta y en algunos casos más graves aparecen molestia abdominal, vómito y mareo.

Contexto

Con base en la información del pasado seis de mayo de la Secretaría de Salud de Chiapas, la entidad había registrado una disminución de 76 casos confirmados en función de lo que había ocurrido durante el 2025.

Además de las acciones institucionales con el descacharramiento, control larvario o fumigaciones, también es importante que la población participe de manera activa al evitar los criaderos del mosco