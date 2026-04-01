Comienzan pagos de beca Bienestar

A partir de este 1º de abril comenzará la dispersión de los pagos para los apoyos que da el gobierno federal a la comunidad estudiantil, adelantó Ramiro Velázquez, Encargado de Operación de Becas Bienestar en Chiapas.

Explicó que para el caso de la beca universal Rita Cetina Gutiérrez los pagos se extenderán hasta el 16 de abril, y se realizarán con base en la primera letra del apellido inicial.

La cantidad es de mil 900 pesos de forma bimestral por cada familia, más 700 pesos en caso de tener otro hijo en el nivel de secundaria.

En el caso de la beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, los pagos se estarán efectuando del 13 al 24 de abril.

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El titular en la entidad de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, informó que estos apoyos incluyen a estudiantes de Educación Básica, Media y Superior.

En cuanto a la beca universal Rita Cetina Gutiérrez, los pagos comienzan a partir de este 1º de abril para las letras A y B del primer apellido.

Los siguientes pagos se harán el seis del mismo mes con la letra “C” y así sucesivamente. El jueves 16 de abril se cubrirán a los que estén en las letras “T, U, V, W, X, Y, Z”.

Para quienes están en las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, el primer pago será el 13 de abril para las letras “A y B”. Finalizará el viernes 24 con quienes estén con los apellidos de la “T” hasta la “Z”. Se cubrirán los bimestres de enero a abril.

Toledo Cruz enfatizó que alrededor de un millón de estudiantes en Chiapas son los que reciben algún tipo de beca, sin embargo, se espera que en este 2026 los apoyos puedan crecer hasta 250 mil alumnas y alumnos más.

Finalmente, se recordó que durante el 2025 llegaron a Chiapas alrededor de ocho mil 600 millones de pesos (mdp) distribuidos en diversas becas y se espera que sea más dinero para este año con el aumento de estudiantes que se apoyarán.