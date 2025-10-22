Comienzan pagos de becas del Bienestar

Desde este 20 de octubre comenzaron a fluir los pagos de los apoyos que reciben estudiantes con el programa “Benito Juárez”, todo esto con base en un calendario establecido a través de las letras de los apellidos.

Marcelo Toledo Cruz, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, informó que se estará entregando el recurso correspondiente al bimestre de septiembre y octubre.

Lunes y martes se incluyeron los beneficios para las letras desde la “A” hasta la “G”. Para este miércoles se prevé que los pagos se hagan para quienes están con apellidos de la “H” a “L”.

Para el jueves están programados estudiantes de la “M” a la “O”. El viernes 24 y el lunes 27 de octubre se cubrirá el resto del recurso para quienes reciben la beca.

Para la beca de continuidad de Jóvenes Escribiendo el Futuro (del nivel superior), los pagos comienzan a partir del miércoles 29 de octubre.

Toledo Cruz comentó que el dinero que se depositará es de mil 900 pesos para la beca Benito Juárez y cinco mil 800 pesos para la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son de los niveles educativo medio y superior.

El titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, detalló que para quienes hicieron sus trámites en semanas pasadas, primero se entregarán las tarjetas y después se avisará de los pagos a cualquiera de las becas.

Dijo que todos estos apoyos implican un esfuerzo de logística en todo Chiapas, desde el diseño de las asambleas hasta las visitas que se hacen a los planteles de los diversos niveles.

Finalmente, se prevé que las emisiones de apoyo se estén dispersando a finales del mes de diciembre o principios de 2026, aunque todavía se van a definir de manera oficial las fechas.