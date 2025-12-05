Comienzan pagos para becas; sigue reposición de tarjetas

A partir de este jueves comenzaron los pagos por parte del Gobierno Federal a estudiantes de diversos niveles educativos que están con las becas de continuidad, proceso que se lleva a cabo con base en la primera letra del apellido inicial.

Además, el titular en Chiapas de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, Marcelo Toledo Cruz, explicó que están llevando a cabo la reposición de las credenciales del nivel de Educación Básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.

Comentó que ahora están en una etapa de renovación y el plan es cambiar más de 71 mil plásticos. El avance actual supera las 49 mil entregas, equivalente al 69 %.

Es muy importante que las familias en Chiapas atiendan el llamado de los directivos para actualizar las credenciales, debido a que en los cajeros el plástico de las becas será rechazado y tendrán que ir a las sucursales con los contratos para cobrar el apoyo.

Las tarjetas se estarán entregando en las asambleas informativas, en las 18 oficinas regionales o los 56 centros de atención de becas para el Bienestar.

Otros procesos

Toledo Cruz comentó que, adicional al tema, también se entregarán nuevas tarjetas “Benito Juárez”; son 63 mil 663 plásticos destinados para jóvenes del nivel Medio Superior, este proceso se hará del 5 al 30 de diciembre.

El personal de Becas Bienestar estará laborando todo el mes para visitar centros escolares y reuniones en diversas partes de la entidad, el propósito es que todos los estudiantes cuenten con las tarjetas.

Independientemente del momento en que se reciba el plástico, el beneficio para la comunidad estudiantil corre desde septiembre de este año.

Cantidades

En el caso de Chiapas, en la beca Rita Cetina hay 676 mil 886 becarios, mientras que el programa Benito Juárez apoya a 197 mil 178 alumnas y alumnos, otros 43 mil 300 son de Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En resumen, en la entidad reciben el apoyo del Gobierno Federal un total de 914 mil 364 estudiantes, lo que implicó una inversión social de ocho mil 600 millones de pesos.