Comienzan preinscripciones para nivel básico

La Secretaría de Educación (SE) en Chiapas, que dirige Roger Mandujano Ayala, confirmó el inicio de las preinscripciones para el nivel básico, cuyas actividades se extenderán hasta el próximo 13 de febrero.

Todas estas estrategias educativas aplican para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, en vísperas del próximo ciclo escolar 2026-2027.

“La Subsecretaría de Planeación Educativa invita a madres, padres y tutores a participar en el proceso de preinscripciones para preescolar, primaria, secundaria y CAM, del 3 al 13 de febrero”, detalló la Secretaría de Educación de Chiapas.

La invitación se ha hecho a las familias para que se acerquen y se informen, sobre todo para garantizar el derecho que tiene la niñez a la educación.

Las cifras preliminares de la Secretaría de Educación estatal arrojaron que en la parte de preescolar, el pasado 12 de enero regresaron a clases alrededor de 291 mil 193 estudiantes en más de siete mil escuelas.

El sistema educativo también se compone del nivel de primaria, donde se tienen los números más altos de niños y niñas que reciben clases. La cantidad superan los 786 mil educandos en más de ocho mil 500 escuelas.

Las preinscripciones que se realizarán en estos días de febrero van orientadas a los siguientes grados: preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, además del Centro de Atención Múltiple (CAM).

También la comunidad estudiantil de secundaria forma parte de la educación básica; para el ciclo escolar 2025-2026 aparecen casi 300 mil estudiantes que asisten a las aulas.