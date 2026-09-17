Comienzan registros para diversas Becas Bienestar

Como parte de los apoyos gubernamentales a la comunidad estudiantil, en Chiapas se entregarán nuevas becas a estudiantes del nivel universitario con una cantidad que alcanzará los mil 900 pesos de manera bimestral, informó Marcelo Toledo Cruz, titular de las Becas Bienestar en la entidad.

De hecho, resaltó que desde el pasado 14 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes se llevarán a cabo asambleas informativas para la educación media superior.

Se abordarán los apoyos relacionados con las becas Benito Juárez y, en el caso de los universitarios, son dos proyectos: la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y la recién creada Gertrudis Bocanegra.

Gertrudis Bocanegra

La última beca en mención consiste en un apoyo bimestral a los estudiantes universitarios de escuelas susceptibles, es decir, mil 900 pesos cada dos meses, y es un recurso para el tema de transporte.

Los registros comienzan este 17 de septiembre y se extenderán hasta el 30 de septiembre. El registro de la beca Benito Juárez (nivel prepa) arranca este jueves, mientras que el 18 será para la de Jóvenes Escribiendo el Futuro y el 21 será para la Gertrudis Bocanegra.

Montos

Toledo Cruz explicó que la beca Benito Juárez está enfocada en jóvenes que estudian el bachillerato; a este sector se le entregarán mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

En los casos de las becas para el nivel de universidad, hay dos y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro consiste en un apoyo de cinco mil 800 pesos cada dos meses, pero deben estar en instituciones prioritarias.

El nuevo proyecto, llamado Gertrudis Bocanegra, espera albergar a más de 53 mil jóvenes universitarios en Chiapas y recibirán un recurso equivalente a mil 900 pesos de forma bimestral.

Toledo Cruz comentó que en las asambleas informativas se darán detalles a las familias de la documentación que se requiere para las becas, en qué plataformas y cuándo se deben inscribir.