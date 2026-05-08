Comisión de Búsqueda rastrea a tres personas

El subsecretario de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Bielma, confirmó que la Comisión de Búsqueda y las fuerzas armadas mantienen un despliegue en Jiquipilas, a fin de localizar a tres personas que se reportaron como desaparecidas desde hace varios días.

Entrevistado sobre el tema, informó que por instrucciones del gobierno local asistió al municipio para escuchar las demandas de la población y atender las peticiones.

El subsecretario comentó que una de las peticiones de las familias, es que se retirara el mando único en materia de seguridad, por lo que se accedió a esa petición.

Sin embargo, puntualizó que esto no significa que no habrá vigilancia en el municipio, al contrario, hay fuerzas del orden realizando su trabajo.

Avances

Uno de los avances, recordó, es que se levantó el bloqueo en la vialidad que conecta a Cintalapa, esa zona fue tomada por las familias que han pedido ayuda a las autoridades para buscar a sus seres queridos.

En cuanto se llegó a la zona, enfatizó el servidor del pueblo, se aplicó el protocolo interinstitucional. Las fuerzas armadas se encuentran en el lugar para colaborar con los temas.

Continuó: “Son madres, padres de familia, son esposas, son hijos. Lo más importante es realizar la búsqueda para saber cuál es la situación de estos familiares”.

En estos casos el gobierno, explicó, brinda solidaridad, atención y actuación de manera inmediata ante la demanda de la ciudadanía.

“Y siempre escuchar de forma respetuosa, de forma atenta, acudir al lugar donde están suscitándose los acontecimientos”, remarcó el Subsecretario.

Finalmente, comentó que la paz y la seguridad son dos elementos importantes, además de atender las peticiones de las familias de aquella región.