Comisión Permanente nombra a magistrado

La Comisión Permanente en el Congreso del Estado dio trámite legislativo y aprobó la propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para nombrar a José Eduardo Morales Montes, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Por lo que una vez aprobado el nombramiento, el órgano parlamentario le tomó la protesta de rigor al ahora magistrado.

La Mesa Directiva, constituida en Comisión Permanente y presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, dio lectura y turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen-, las siguientes disposiciones:

Oficio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno y enajenarlo vía donación a favor de la escuela primaria Juan Sabines Gutiérrez, terreno ubicado en calle Geranio, esquina avenida Gardenia del fraccionamiento El Valle, de esta misma ciudad.

Oficio del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual se informa de la licencia temporal presentada por la ciudadana Adriana Blas Solís para separarse del cargo de sexta regidora propietaria a partir del 27 de julio del año 2026, hasta por un periodo de seis meses.

Oficio del honorable Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 13 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad.

Oficio del Ayuntamiento de Totolapa, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a dos vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad.