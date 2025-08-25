Comitán, Altamirano y Ocosingo, sitios de tala ilegal

Comitán, Altamirano y Ocosingo son los municipios donde existe la mayor tala irregular de árboles en Chiapas, confirmó Óscar Velázquez, abogado de la Unidad Jurídica Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp).

Labor de conservación

Explicó que desde la visión de las áreas naturales protegidas, es vital la labor de conservación y preservación de los recursos naturales, por ello confía plenamente en las acciones de las autoridades en Chiapas.

Abundó que la tala clandestina es un reto permanente, pues representa un conflicto incluso de índole social y económico, y ha generado que grupos sociales en la clandestinidad tengan un ingreso habitual.

Sin embargo, es urgente que las autoridades redoblen esfuerzos para frenar el problema que afecta zonas naturales protegidas y terrenos sin decreto, explicó, pero que también deberían ser protegidos.

Mencionó que Comitán, Altamirano y Ocosingo son los municipios que mayores afectaciones tienen, por lo que además es necesario que los ayuntamientos municipales aborden de manera integral el problema

Congreso

Al respecto, la diputada local Valeria Santiago Barrientos, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático reconoció el problema y dijo se enfrenta con todas las fuerzas de la ley.

Recordó que recientemente se realizó un operativo en Altamirano, donde ya han sido desmantelados siete aserraderos clandestinos por la Profepa y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.