Comitán se queda a oscuras

Un apagón dejó a la ciudad de Comitán y a varios municipios de la meseta comiteca sin servicio de energía eléctrica, lo que movilizó a los cuerpos policiacos para brindar seguridad a la ciudadanía.

Fue alrededor de las 18:18 horas del martes que se presentó una falla en la línea de conducción 150 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual suministra de energía eléctrica a la ciudad y a otros municipios de la región.

Reporte

Vecinos reportaron un apagón general, ya que barrios, tanto del lado oriente y poniente, así como del sur y al norte se quedaron sin luz, lo que provocó que negocios cerrarán sus puertas.

Muchos ciudadanos caminaron en busca de transporte y con ayuda de las lámparas de los celulares para alumbrarse el camino y evitar sufrir un accidente.

Para las 19:15 horas el servicio de energía eléctrica todavía no se había restablecido, y desconocían las causas de este apagón.

Fuertes lluvias

Asimismo, durante la tarde del martes se registraron intensas lluvias en la ciudad, generando calles y avenidas encharcadas. Un automovilista fue arrastrado por una corriente pluvial entre el barrio Los Sabinos y fraccionamiento El Tucán, al sur oriente de Comitán pero sin que se reportaran pérdidas humanas y solo daños materiales.