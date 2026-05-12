Comitán tendrá uno de los rastros TIF más modernos

El titular de la Secretaría del Campo en Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, supervisó hoy los avances finales del Rastro Nueve Estrellas de Comitán, infraestructura agroindustrial que contará con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) y fortalecerá el abasto regional de carne bovina y porcina en esta región del sureste mexicano.

Durante el recorrido técnico, en el que también participó la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, el funcionario estatal constató el funcionamiento de áreas operativas, líneas de sacrificio, equipamiento especializado y la planta de tratamiento de aguas residuales, construida bajo lineamientos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Equipamiento y obra

La obra civil fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), mientras que la Secretaría del Campo (Secam) participó en el equipamiento técnico y en el cumplimiento de los requisitos sanitarios necesarios para la obtención de la certificación TIF, considerada el mayor estándar sanitario para rastros en México.

La certificación permitirá comercializar productos cárnicos en mercados nacionales e internacionales, ampliando oportunidades para productores pecuarios y fortaleciendo los controles de inocuidad alimentaria en la región. El nuevo rastro contará con líneas de matanza para ganado bovino y porcino con capacidad suficiente para atender la demanda regional, fortalecer la cadena cárnica formal y disminuir el sacrificio clandestino que representa riesgos sanitarios.

Beneficiados

Esta infraestructura beneficiará a productores de las regiones Meseta Comiteca Tojolabal, Sierra Mariscal y De Los Llanos, entre otros municipios aledaños, al ofrecer instalaciones certificadas, procesos supervisados y mejores condiciones para la comercialización pecuaria.

Barba Arrocha afirmó que la obra forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer la sanidad agroalimentaria, modernizar los procesos pecuarios y consolidar a Chiapas entre las regiones ganaderas más competitivas del sureste mexicano.

El titular de la Secam sostuvo que el Rastro Nueve Estrellas permitirá avanzar en el ordenamiento sanitario del sector cárnico, generar empleos formales y fortalecer las cadenas de valor pecuario en distintas regiones del estado.