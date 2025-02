¿Cómo ser gamer y estar segura?

Litzy Poll, gamer (jugadora en línea), compartió una serie de tips para las mujeres con el fin de prevenir cualquier tipo de actos en su contra, principalmente cometidos por personas desconocidas.

Pasión

Poll, es una estudiante y jugadora del juego “Halo” de Xbox, desde los once años inició su pasión por los videojuegos; hoy tiene 23. No obstante, el paso del tiempo avanza de forma vertiginosa también en estos espacios, esto porque antes jugaban vía red local (estando cerca) y ahora lo pueden hacer vía internet y sin la necesidad de conocerse.

“Hoy existen mecanismos en los cuales puedes estar solo y conectándote a internet puedes hacer tu equipo”, afirmó.

El modo en línea o multijugador permite una experiencia de juego diferente, en vista de que no es necesario esperar a más personas para concretar y disfrutar, tan solo con conectarse a una red personas de diferentes puntos del planeta pueden unirse al mismo equipo.

La jugadora mantiene una red de amigos jugadores en línea; la mayoría de Estados Unidos y Canadá, con ellos ha generado confianza la cual ha ido creciendo poco a poco.

“Hemos generado confianza, no solamente al jugar, sino también hablamos y pero poco a poco; ya cuando tienes la suficiente comodidad puedes dar el paso de dar el Instagram, pero cuando te sientas segura”, añadió.

Generar confianza

Poll consideró jugar por un tiempo una táctica para generar confianza, intuir las intenciones que tienen las demás personas y ubicar una red social la cual no tenga contenido sensible: “A veces se utiliza Instagram o Snapchat, porque obviamente no podemos vernos de forma física, pero en la última plataforma se sube contenido en tiempo real; lo que ayuda”.

Bajo este contexto, Poll consideró sí aceptaría reunirse de forma física con sus amigos gamers, no obstante, para llegar a ello tuvieron que pasar más de tres años.

“Es porque ya tengo mucho tiempo de conocerlos, pero una persona de un mes no. Con ese tiempo, ya identificas si la cuenta es real o fake, generas confianza sobre sus intenciones”, especificó.

Prevención

La jugadora al ser cuestionada si el crimen organizado puede haberse internado en estos espacios, expresó de forma afirmativa, por lo que debe existir una mayor concientización en personas menores de edad; a quienes se les da una mayor libertad de jugar.

También el mundo gamer no está exento de acoso ni actitudes machistas, por tanto, Poll recomendó bloquear de forma inmediata a esas personas, dejar en claro el respeto que merece cada persona.

Por último, la jugadora fue enfática en desmitificar el espacio gamer como uno que produce asesinos seriales o potencia la violencia, sino también es un lugar de convivencia y para conocer personas: “no tengan miedo a jugar y conocer personas, porque, así como hay cosas que tal vez sea malas, también hay un lado positivo. Y pues yo sé que también hay gente, así como yo, que busca jugar y divertirme solamente”.