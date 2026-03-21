Comparan proyecto de El Común con hormigas

En un cuento titulado “El Condenado y las Hormigas”, el Capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), comparó el proyecto de El Común con el trabajo que hacen las hormigas.

El cuento narra la historia de un niño zapatista “de raíz maya que vive con su familia en una comunidad donde hay zapatistas y partidistas’”.

Contó que “a este niño lo regañaba su mamá diciéndole ‘condenado chamaco del demonio, te vas a ir al infierno por tanta travesura que haces’. Y así se pasaba el día de este niño haciendo travesuras, su papá haciéndose ‘pato’ y su mamá regañando a los dos”, pero “llegó el día en el que el niño tiene que ir a la escuela autónoma”.

Contexto

Marcos contó que “una vez, después de que una tormenta, el niño fue a ver cómo estaba un hormiguero.

Alrededor de la entrada del hormiguero había pequeños arroyos de agua y las hormigas que salían estaban confundidas, dando vueltas de un lado a otro. De pronto, una de ellas se mete al agujero y detrás de ella salen otras hormigas, pero como marchando, como si fueran un ejército”.

Abundó: “Las hormigas no tienen jefe, pero rápido se organizan, se agarran entre ellas y hacen un puente sobre uno de los arroyos, entonces las demás cruzan por alimentos y para explorar. Ya que el sol seca los arroyos, las hormigas se sueltan y vuelven al hormiguero. El niño queda muy impresionado por lo que vio y se queda pensando”.

Plática

Posteriormente llegó el Subcomandante Moisés junto a comités que lo acompañaban a la escuela a dar “una plática sobre El Común para que desde pequeños entiendan el trabajo político, las ciencias y artes y la preparación militar”, al final les preguntó si entendieron la explicación porque todos se quedaron callados.

El niño empezó a contar lo que vio en el hormiguero y lo comparó con el tema.

Reflexión

Concluyó el comandante “¿No les da vergüenza que un niño sí entiende y ustedes que ya están grandes no saben explicar?” Los comités no supieron qué responder, contó el Capitán Marcos.