Comparte Chiapas estrategia contra incendios forestales

En la reunión de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (Anaae), la Semahn participó activamente junto a Sergio Graff, titular de Conafor, con un claro objetivo: fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto entre instancias para la protección de nuestros ecosistemas.

En este espacio, Chiapas presentó su metodología de operación y manejo integral del fuego, destacando que la conciencia ambiental es la base de toda prevención. Afirmaron que “solo entendiendo el valor de nuestros bosques podemos protegerlos verdaderamente”.

En la mesa de trabajo participaron, por parte de Semahn, la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y las Direcciones de Protección Ambiental y el de Restauración y Manejo de Microcuencas.

Autoridades ambientales resaltaron que trabajan unidos, con ciencia y conciencia, para mantener a Chiapas fuera de los 10 estados con mayor incidencia de incendios.

Acciones

Además, personal especializado de la Dirección de Protección Forestal realizó brechas cortafuego en las inmediaciones del Humedal La Ciénega.

“Esta acción técnica es más que un trabajo en el campo; es un acto de conciencia ambiental. Cada metro de tierra preparado es una barrera contra el fuego, un respiro para la biodiversidad y un compromiso con el futuro”, indicaron.

Los incendios forestales no distinguen; su prevención es responsabilidad de todos. “Estas brechas son un recordatorio tangible de que la verdadera protección empieza antes de que se encienda la primera chispa”.

“Proteger nuestros ecosistemas es proteger nuestra identidad, nuestra agua y nuestra vida. La conciencia es la primera línea de defensa”, finalizaron.