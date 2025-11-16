Comparten ciclistas sus experiencias y necesidades

En preparación para el Foro Nacional de la Bici, ciclistas locales y nacionales realizan el segundo Campamento Bicichiapaneco.

Iniciado el viernes 14 de noviembre, el evento ha tenido distintas sedes, entre las que se encuentra el Museo Na Bolom, donde se realizó un conversatorio entre distintos colectivos que expresaron las necesidades de la comunidad ciclista. Miguel, uno de los organizadores del campamento, informó que hasta el momento se tienen registrados 50 participantes, entre los que se encuentran ciclistas provenientes de distintos parte del país.

Pese al número de participantes registrados, muchos no pudieron asistir por las actividades de la CNTE. Otros tantos asisten al terminar su jornada laboral, por lo que las actividades nocturnas son las que tienen mayor asistencia.

En el conversatorio, los colectivos expresaron que una de las complicaciones para realizar rodadas y promover el uso de la bicicleta proviene de parte de las autoridades, cuyos procesos para sacar los permisos necesarios pueden tardar hasta un mes, lo que termina desanimando a organizadores.