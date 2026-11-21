El Museo de Sitio Arqueológico de Palenque participó en el evento cultural “Memorias entrelazadas: tradiciones vivas”, llevado a cabo en el parque Central del municipio de Palenque.

El museo se sumó a esta significativa actividad gracias a la invitación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), a través de la Licenciatura en Turismo Sustentable, principal organizadora del encuentro.

Expresiones

La esencia del evento fue celebrar y compartir la riqueza cultural de Palenque mediante diversas expresiones artísticas, como la danza, el teatro y las artesanías, fortaleciendo así el reconocimiento y la preservación de nuestras tradiciones.

En este marco, el Museo de Sitio de Palenque presentó una puesta en escena que permitió revivir la presencia y el legado de importantes personajes femeninos de la antigua ciudad prehispánica de la entidad.

Asimismo, se desarrolló una actividad lúdica inspirada en la elaboración de joyería de la cultura maya, acercando al público a esta práctica ancestral de manera participativa y significativa.

Agradecimiento

El Museo de Sitio Arqueológico de Palenque agradeció a la Unicach, a la Licenciatura en Turismo Sustentable, a las instituciones colaboradoras y a todas las personas que hicieron posible este encuentro cultural. Su compromiso contribuye a mantener vivas nuestras memorias y tradiciones.