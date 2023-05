“Compartiendo Sonrisas” hace feliz a más de 2 mil niños

Llaven Abarca acompañado de su esposa Lupita Gómez Casanova entregaron juguetes a más de dos mil niñas y niños. CP

Como parte de acciones benéficas por el Día de la Niñez, el diputado federal Jorge Llaven Abarca, acompañado de su esposa y presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente”, Lupita Gómez Casanova, entregó juguetes a más de dos mil niñas y niños en el municipio de Suchiapa, destacando que hoy es una prioridad garantizar el bienestar de los que menos tienen.

En su intervención, el legislador suchiapaneco agradeció al anfitrión, el ingeniero Ranulfo Llaven Abarca, así como a los diputados federales Roberto Rubio Montejo y Valeria Santiago Barrientos, por sumarse a la caravana “Compartiendo Sonrisas” y llevar alegría a colonias y comunidades alejadas.

“Gracias a mis paisanos suchiapanecos por el cariño que siempre me brindan. Hoy me sentí tan feliz de visitar mi pueblo y poder llevar sonrisas a más de dos mil niñas y niños, y recordar mi etapa de la infancia y saludar también a mis maestros, regresando un poquito de lo mucho que me ha dado mi gente y el lugar donde nací”, declaró.

Por último, Llaven Abarca reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas y proyectos desde la Cámara de Diputados que garanticen mejores escenarios de desarrollo y progreso, de acuerdo con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.