Cecilia Gómez, tintorera y tejedora de San Andrés Larráinzar, junto a Marco López, tintorero y tejedor de Salcaja Quetzaltenango, Guatemala, participarán en la sesión de historia oral “Técnicas de teñido en los textiles de Chiapas y de Guatemala”, que se realizará en San Cristóbal de Las Casas.

La maestra Cecilia es integrante del grupo Tulan textiles, conformada por más de 40 artesanas dedicadas a la creación de esta técnica.

Por otra parte, el maestro Marco Antonio es integrante de la Asociación Kinal Antsetik, que cuenta con más de 34 años de trabajo en las comunidades de artesanos de Chiapas y otros estados.

Hora y fecha

El encuentro se realizará el próximo jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas, en el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), a un costado del templo de Santo Domingo de Guzmán en Las Casas.

Los organizadores dieron a conocer que las colaboraciones y alianzas establecidas durante este año han enriquecido la experiencia de los distintos públicos con los que interactúa el CTMM, entre ellos: infancias, artesanos, antropólogos, artistas visuales e ilustradores digitales.

Se dijo que estos intercambios han contribuido al aprendizaje y al fortalecimiento del trabajo del propio equipo del Centro de Textiles del Mundo Maya.