Compras navideñas dan vida al centro de Tuxtla

Los anuncios de descuentos, los aparadores renovados y las promociones en distintos departamentos comenzaron a dar otro movimiento a las calles comerciales del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde establecimientos se sumaron al Buen Fin con ofertas para quienes buscan adelantar las compras navideñas o aprovechar la temporada para adquirir algún producto que tenían pendiente.

En los negocios de ropa, los escaparates exhiben blusas, pantalones, vestidos, chamarras y accesorios; mientras que en las zapaterías destacan tenis, sandalias y calzado formal.

Las tiendas de tecnología, por su parte, ofrecen celulares, pantallas, computadoras y otros dispositivos, además de electrodomésticos y artículos para equipar el hogar.

Altas expectativas

Para los comerciantes, esta jornada representa una oportunidad para atraer compradores y mejorar sus ventas antes de que comience la temporada decembrina.

En el caso de las tiendas de ropa y calzado, las prendas de vestir y los zapatos forman parte de los artículos que buscan impulsar durante estos días.

“La gente aprovecha para comprar algo que necesita o para adelantar sus regalos de Navidad. Tenemos diferentes prendas y promociones, sobre todo para quienes vienen buscando ropa y calzado”, destacó José Mandujano, vendedor.

En los establecimientos de tecnología y artículos para el hogar, las promociones también buscan captar la atención de quienes esperan estas fechas para renovar algún equipo o adquirir productos de mayor precio.

“Por lo que más preguntan es por pantallas y electrodomésticos. Nosotros esperamos que durante el fin de semana se acerquen más personas”, señaló Ernesto, vendedor en la Plaza de la Tecnología.

Así, entre promociones, escaparates y consumidores que recorren los establecimientos en busca de mejores precios, El Buen Fin convierte al centro de Tuxtla en un punto de interés comercial durante cinco días, en una temporada que sirve de antesala a las compras y celebraciones de fin de año.