Compromiso con educación y bienestar de juventudes

Durante la entrega de teléfonos celulares del programa Conecta Chiapas a estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Plantel 01, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que estos apoyos constituyen una herramienta tecnológica que facilitará sus actividades escolares y les permitirá mantenerse comunicados con sus familiares.

Tras evocar su etapa como estudiante y manifestar su aprecio por la comunidad cobachense, el mandatario señaló que su administración impulsa el fortalecimiento de la infraestructura educativa en los planteles de este subsistema educativo en distintas regiones de la entidad.

Exhorto

“Para mí es fundamental el acercamiento con ustedes, sobre todo exhortarlos a que sigan estudiando. Yo también estudié en un Cobach, por eso me siento parte de la gran familia cobachense. Admiro mucho a mis maestras y maestros. Ahora que tenemos la posibilidad, estamos apoyando la construcción y el equipamiento de aulas, laboratorios y otros espacios escolares”, expresó.

Ramírez Aguilar exhortó a las y los estudiantes beneficiados a hacer un uso responsable de los dispositivos, a respetar a sus docentes y a valorar el esfuerzo de sus familias para brindarles la oportunidad de estudiar. Añadió que trabaja de manera coordinada con las autoridades educativas para garantizar entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Conecta Chiapas

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, enfatizó que la presencia del gobernador da cumplimiento al compromiso previamente asumido con el alumnado de este plantel, al hacer entrega de los dispositivos como parte del programa Conecta Chiapas.

Destacó que hoy las juventudes cuentan con un gobierno cercano que impulsa acciones en favor de su formación académica y sus aspiraciones personales, por lo que les invitó a aprovechar sus capacidades y contribuir a la construcción de un mejor estado.

Respaldo

A su vez, el director del Plantel 01 del Cobach, Pablo Garcés Alcalá, valoró el compromiso del Gobierno del Estado con la seguridad y el bienestar de la población, al tiempo de agradecer el respaldo brindado a la juventud chiapaneca, lo que refleja el interés por que las y los estudiantes accedan a un futuro con mayores oportunidades. También resaltó el esfuerzo de la comunidad estudiantil y la vocación de servicio del personal docente y administrativo.

En representación de las y los estudiantes beneficiados, la alumna Danna Viviana San Agustín expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por confiar en las juventudes y respaldar su educación. Señaló que este equipo no solo facilita la comunicación, sino que también se convierte en una herramienta para fortalecer su aprendizaje y ampliar sus oportunidades de formación.

Acompañaron al gobernador la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, así como alumnas y alumnos, personal docente y administrativo de este plantel.