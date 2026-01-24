Compromiso con la salud de alta especialidad

El secretario de Salud del estado, Dr. Omar Gómez Cruz asistió al Primer Informe de Actividades del director del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Manuel de Jesús Villalobos Flores, donde reconoció este ejercicio de rendición de cuentas, transparencia y compromiso institucional, así como los avances y logros alcanzados durante el primer año de gestión.

Durante el evento, se destacó el fortalecimiento de los servicios médicos de alta especialidad y tercer nivel, resultado del trabajo coordinado, el profesionalismo del personal de salud y una visión institucional enfocada en el bienestar de más de 1.5 millones de pacientes chiapanecos, así como de población proveniente de países de Centroamérica.

Disposición

Asimismo, Gómez Cruz refrendó la disposición de la Secretaría de Salud para continuar apoyando proyectos y acciones que impulsen una atención médica especializada, oportuna y de calidad para quienes más lo necesitan en Chiapas.

A este informe acudieron Gerardo Orantes Jordán, jefe de Oficina de la Dirección General del IMSS Bienestar; la coordinadora estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; así como representantes del sector salud y alcaldes de la Región Soconusco.

La salud avanza con trabajo en equipo y compromiso institucional.