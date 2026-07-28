Compromiso con prevenir la violencia, refrenda ERA

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la mesa de trabajo del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos, Región Meseta Comiteca Tojolabal, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA promueve la coordinación entre las instituciones y los distintos sectores sociales para fortalecer las acciones de atención a las causas, prevención y combate de los delitos, especialmente aquellos que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

“Hoy hablamos de los programas de prevención porque es fundamental prevenir para el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver con nosotros, con nuestra vida cotidiana. Nos sumemos a este gran trabajo porque no lo vamos a lograr solos”, expresó, al señalar que, gracias a la aplicación contundente de la ley, Chiapas se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en la reducción de delitos de alto impacto, lo que se refleja en la recuperación del tejido social, el fortalecimiento del Estado de derecho y una mayor prosperidad.

Más tarde, el mandatario visitó la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 071, subsede Comitán, donde inauguró espacios y dio inicio a la segunda etapa de construcción de las nuevas instalaciones, obras que en conjunto representan una inversión superior a 22 millones de pesos. En este marco, reconoció la labor de las maestras y los maestros y aseguró que continuará invirtiendo para garantizar una educación de calidad. “Somos un gobierno que busca impactar en las juventudes, porque así lograremos la transformación de los pueblos”.

Prevención social

El fiscal general del Estado y secretario técnico del Comité, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que el Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos impulsa una atención humanista de las causas y la prevención social de la violencia, mediante acciones encaminadas a disminuir el feminicidio, la violencia familiar, las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como los suicidios, a través de la coordinación institucional y la participación ciudadana.

El secretario de Seguridad del Pueblo y vocal del Comité, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, enfatizó que la prevención de la violencia debe fortalecerse con la participación ciudadana y la denuncia oportuna, a fin de evitar que los delitos ocurran. Asimismo, dio a conocer que se implementan programas y estrategias para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de acciones preventivas en escuelas y comunidades.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género y vocal del Comité, Marian Vázquez González, señaló que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada para garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Detalló que Chiapas cuenta con 79 Centros LIBRE, que brindan atención jurídica y psicológica, además de líneas de apoyo y herramientas para ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Fortalecimiento de educación

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles. Indicó que la visión humanista del gobierno de la Nueva ERA se refleja en acciones concretas, como la construcción de nuevas aulas y, posteriormente, un gimnasio para la subsede de la UPN, Unidad 071.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que la primera etapa de las nuevas instalaciones de la UPN en Comitán contempla siete aulas didácticas, un módulo de baños, planta de tratamiento, cisterna y plaza cívica. Asimismo, anunció el inicio de la segunda etapa, que incluirá cuatro aulas, aula de medios, biblioteca, áreas administrativas y obras complementarias. Además, destacó la creación de 33 nuevos bachilleratos en Chiapas, entre ellos uno en Comitán.

La diputada federal, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, reconoció el compromiso y la pasión del gobernador Eduardo Ramírez por trabajar en beneficio de Chiapas. Aseguró que desde la Cámara de Diputados continuará legislando en favor de la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

El presidente municipal de Comitán, Mario Guillén Domínguez, reconoció el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez al impulsar estrategias que privilegian la cercanía con la gente, la atención de las necesidades sociales y el fortalecimiento de la seguridad con perspectiva humana. También celebró la entrega de las nuevas instalaciones de la UPN y resaltó la gestión constante de sus directivos, así como el respaldo de madres y padres de familia y de las maestras y los maestros.

El director de la UPN, Gamaliel Corona Escobar, expresó su emoción y gratitud al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por hacer realidad el sueño de contar con un edificio propio para la universidad, después de 35 años. A su vez, destacó la importancia de la suma de voluntades y el humanismo para concretar este proyecto que hoy es una realidad.

Representantes de la sociedad civil y del sector empresarial de Comitán coincidieron en que la colaboración entre gobierno, sociedad y empresariado es fundamental para construir la paz en Chiapas. Enfatizaron que la delincuencia se combate mediante la atención de sus causas y destacaron la importancia de brindar una atención integral a mujeres, niñas y niños en situación de vulnerabilidad.